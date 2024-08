FOTO, Festa grande a casa Kean per 1 anno del figlio

In pochi sanno che l'attaccante viola Moise Kean è anche padre, addirittura tanti ex compagni della Juve lo ignorarono per qualche mese. E proprio oggi il giocatore ha festeggiato un anno del figlio Marley con una festa in famiglia. E' lui stesso a postare le foto sul proprio profilo social, nonostante sia molto riservato sulla sua vita privata.

Kean in un'intervista a Dazn Heroes nel dicembre scorso confessò: "Si chiama Marley, ho un tatuaggio per lui. Diventare padre mi ha cambiato tanto. Mi sono cambiate tante cose, prima di agire ci pensi 20 volte, pensi sempre a lui, ma tutto è successo in poco tempo, da quando l'ho preso in braccio"

Perché non lo sapeva nessuno? "Non lo so, non mi piace andare a dire le mie cose in giro, sono molto privato. Non lo sapeva nessuno fino a quando ero andato in ospedale perché ero assente. Erano scioccati" ha aggiunto.