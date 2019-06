FOTO, Commisso è in Italia: sbarcato a Milano

Come riferito dal giornalista Matteo Barzaghi di Sky Sport sul suo profilo Twitter, Rocco Commisso è sbarcato in Italia, a Milano. L'imprenditore italo-americano, in trattativa con la famiglia Della Valle per ultimare l'acquisizione della Fiorentina, è dunque arrivato nel Belpaese, probabilmente per concludere tutto di persona. Ecco la foto che lo ritrae, tratta dai social:

