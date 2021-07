FOTO, Chiesa e Castrovilli posano con la Coppa

Ex compagni ed amici al di là dei colori, per una sera compagni azzurri e campioni d'Europa insieme, pur con un percorso diverso. Ex compagni nella Fiorentina, Federico Chiesa è stato protagonista dell'Europeo, Gaetano Castrovilli ha fatto parte del gruppo solo al foto finish ed ha visto quasi tutte le partite dalla tribuna ma in questa serata al Wembley nel gruppo non esistono distinzioni: tutti sono 26 titolari, tutti sono sul tetto d'Europa. Così i due ex compagni viola posano insieme con la Coppa, felici come non mai. Ecco la foto postata nelle storie di Benedetta, la fidanzata di Chiesa.