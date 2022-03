FOTO, Cena amarcord Bati-Antognoni con intruso

Serata amarcord in un ristorante del centro di Firenze. A tavola c'erano Batistuta e Antognoni la coppia che ha fatto sognare anche a Palazzo Vecchio durante la presentazione del Franchi. Ieri i due si sono riuniti con alcuni amici, tra cui l'ex fisioterapista viola Stefano Fiorini, e...un intruso. Con loro infatti c'era anche l'ex compagno di Bati in giallorosso Marco Delvecchio in questi giorni a Firenze.