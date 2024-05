FOTO, Bonaventura inserito in top 11 gol di Transfermarkt

Giacomo Bonaventura è stato inserito nella top 11 gol suddivisa per ruoli realizzato dal noto portale di statistica Transfermarkt. Lo stesso centrocampista viola ha pubblicato sui propri social la formazione che lo vede in mezzo al campo con i suoi 8 gol realizzati in stagione. Meglio di lui, nella stesso ruolo, hanno fatto solo Koopmeiners e Chalanoglu con rispettivamente 12 e 13 gol. Qui sotto la top 11 dove oltre a Bonaventura, è presente anche Martinez Quarta in difesa con 5 reti.