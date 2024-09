FOTO, Bonaventura in abiti arabi, la moglie ci scherza su

Il 23 settembre nel mondo arabo è festa nazionale e per celebrarla l'Al Shabab, squadra dove milita l'ex viola Giacomo Bonaventura, ha fatto indossare ai suoi giocatori abiti sauditi, con il tipico turbante Kefiah, in vista della partita odierna. Ovviamente anche l'ex centrocampista viola li ha indossati e l'insolito look ha stupito i suoi fan e sorpreso anche la moglie Federica, rimasta a Firenze con i bambini. Lady Bonaventura ha messo così a confronto due foto sui soocial, una di quando era in Italia con quella pubblicata dal club saudita dove scrive in sovrimpressione: "L'ho lasciato così, lo ritroverò così".