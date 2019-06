FOTO, Batistuta a pranzo insieme a Dario Nardella

Gabriel Omar Batistuta, in trattativa con la Fiorentina per entrare a far parte della nuova società, ha deciso quest'oggi di pranzare assieme al sindaco di Firenze Dario Nardella. Ecco le immagini dei due in un noto locale fiorentino:

