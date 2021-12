Non solo Amrabat, c'è anche un altro viola che farà la Coppa d'Africa. Si tratta di Christian Kouame, che disputerà la maggiore kermesse di calcio africano con la Costa d'Avorio. L'attaccante viola ora all'Anderlecht con cui ha chiuso l'anno in crescendo si sta già allenando con la selezione, come mostra orgoglioso sui social.