FOTO, Anche i viola a sostegno della #Runforlove

In occasione di San Valentino torna la #Runforlove, la corsa che celebra l’amore e la solidarietà per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Una corsa da fare in coppia (amici, compagni, coniugi, fidanzati…) in occasione del San Valentino, e dove e quando si vuole (4.5 km a persona), dal sabato 11 a martedì 14. Come sempre il 100% dei fondi raccolti andranno a sostegno del progetto Play Therapy così da assicurare a tutti i bambini in ospedale tutte quelle attività che rendono il periodo di ricovero più spensierato. Da sempre vicina al Meyer anche la Fiorentina sostiene l'iniziativa, come mostra l'immagine social in cui testimonial sono Dodo, Bianco e Barak che indossano la maglia per gli iscritti. Non potevano mancare anche le tre testimonial della squadra femminile, il neo acquisto Annahita Zamanian, Francesca Vitale e Zsanett Kajan.