FOSSI, Ecco di cosa ho parlato assieme a Barone

Protagonista dell'incontro stamani con Joe Barone, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha spiegato quanto si sono detti con il dg della Fiorentina: "Stamani è stato un incontro importante perché arriva dopo l'opzione viola su un'area, libera da vincoli, di 36 ettari a Campi Bisenzio. Con il dg Barone ci siamo accordati sui tempi e sui passaggi da fare per dare il via all'iter amministrativo. Non siamo in competizione, ma a disposizione di Firenze. Se a Firenze città non c'è la possibilità di trovare uno spazio per il nuovo stadio della Fiorentina, allora Campi è a disposizione. Sarebbe comunque lo stadio di Firenze e della Fiorentina. Dalle parole di Commisso sembra ci sia sempre la possibilità Franchi. L'importante è che venga scelta la soluzione migliore per consentire alla Fiorentina di crescere. Il vantaggio di Campi Bisenzio è che l’area in questione non ha vincoli, perché è libera da altri edifici. Credo che i tempi che la Fiorentina si è data possano essere rispettati, quindi completare l’opera per il 2024.".

