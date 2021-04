FOSCHI, Viola? Se soffri, non pensare al futuro tecnico

Intervistato da TMW, Rino Foschi ha parlato così della Fiorentina: “Fiorentina e Torino dovevano fare ben altro campionato. Però il Covid ha complicato tante situazioni, guardate il Genoa che poi si è ripreso con il nuovo allenatore. Vedere Fiorentina, Parma e Torino nelle zone basse sorprende. Nel calcio si può sbagliare ma è un’annata particolare. Allenatore viola per la prossima stagione? A Firenze come a Parma e in altri club che lottano per qualcosa a cui non erano abituati. Una squadra che sta soffrendo però non deve pensare all’allenatore perché nello spogliatoio porti un clima che non fa bene. Non conviene a nessuno parlare di cambi”.