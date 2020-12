FONTOLAN, Pradè ha detto una cavolata su Juric

Così Silvano Fontolan, campione d'Italia col Verona nell'85, sulle polemiche ultime di Ivan Juric in merito ai giudizi espressi dal ds viola Daniele Pradè sui giocatori allenati dal tecnico croato: "E Amrabat allora? Non va bene neanche lui? Mi fa ridere questa cosa. Pensi che per me Amrabat era il più importante del Verona l'anno scorso. Se Pradè ha parlato in questo modo, ha detto una cavolata".

Ma Amrabat in che posizione rende meglio?

"Ad Amrabat piace giocare a tutto campo, deve capire di non dover esagerare: sulla trequarti ad esempio ci si può muovere in un certo modo, nella tua metà campo invece è chiaro che il discorso è diverso. Per me è fortissimo. Credo che per lui sia ideale un centrocampo a tre e può fare anche il trequartista: io lo farei giocare lì, avanzato in un centrocampo a tre. Da centrale basso può essere pericoloso".