FOLORUNSHO, Rottura con Conte, piace anche al Milan

Crescono le pretendenti per Michael Folorunsho. Oltre alla Fiorentina e alla Lazio e con l'Atalanta che deve capire se riprendere la trattativa avviata prima del ko di Scamacca e la virata su Retegui, si affaccia anche Milan. Come scrive infatti Tuttomercatoweb, Fonseca e il club lo vedono come un altro Loftus-Cheek, può giocare nei due e ricoprire anche il ruolo di trequartista. Non è il primo obiettivo, che resta Fofana, ma intanto i rossoneri che hanno sondato il terreno per capire costi ed eventuali disponibilità. La frattura con Conte sembra evidente, per stasera non è convocato ma vedremo se lo strappo verrà ricucito.