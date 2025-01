FOLORUNSHO, Felice per l'esordio al Franchi. Così non basta

Oggi pomeriggio la Fiorentina ha pareggiato 1-1 al Franchi contro un Torino in inferiorità numerica per un'ora di gioco. I gigliati continuano a non vincere, ultimo successo l'8 dicembre contro il Cagliari, non uscendo da un periodo negativo con appena due punti conquistati in sei partite. Oggi però è stata una giornata speciale per l'ultimo acquisto viola Michael Folorunsho che ha fatto il suo esordio al Franchi. "Bellissimo esordire davanti ai miei nuovi tifosi, ma bisogna fare di più, così non basta". Questo il messaggio sui social da parte dell'ex giocatore del Napoli che, felice per l'esordio davanti al popolo viola, spinge la Fiorentina a dare di più. Di seguito il post Instagram del centrocampista classe 1998: