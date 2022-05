FIRENZE, Stadio, concerto e maratona, weekend delicato

Quello alle porte sarà un weekend bollente per Firenze: non solo per le temperature ma anche per l'enorme quantità di persone che si riverseranno in occasione di alcuni eventi previsti in città. La massima criticità in termini di traffico dovrebbe essere toccata domani sera: alle 20:45 infatti la Fiorentina si gioca il pass per l'Europa nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus e lo stadio Artemio Franchi sfiorerà il tutto esaurito. Come ci informa FirenzeToday, su disposizione della Questura, saranno istituiti nella zona dello stadio provvedimenti già adottati in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio.

Le attività commercaili chiuderanno entro le 13 per l'allestimento delle barriere ed anche l'area del mercato rionale Fanti sarà liberata per quell'ora. Al big match di domani sera si aggiunge anche il concerto di Gazzelle in programma al Mandela Forum alle ore 21. Per agevolare l’ingresso degli spettatori del concerto e su disposizione della direzione del Mandela Forum, si legge su Firenzetoday, saranno presenti due operatori ai varchi di via Cialdini e della “Guerrina”. Sempre domani, ma alle 15, è in programma anche la partenza della "Cento chilometri del Passatore", ultramaratona storica che collega Firenze a Faenza, mentre domenica sarà la volta della DeeJay Ten.