FIRENZE, Il Torneo dei Gonfaloni con finale in S. Croce

L’A.s.d. Draghi di Santo Spirito con il patrocinio del Comune di Firenze organizza il Torneo dei Gonfaloni, competizione di calcio a 5 nata per rilanciare la tradizione dei Gonfaloni di Firenze e dei Rioni Storici Fiorentini. Il Torneo si svolgerà in tre giornate: l’8 Giugno, in Piazza D’Azeglio, dalle ore 10:00 ci saranno delle attività per bambini e un pranzo sociale all’interno della palestra dell’Istituto Cairoli che proseguirà dalle ore 14:00 nel campino da calcio per le fasi eliminatorie; la seconda giornata sarà il 9 Giugno in Piazza Tasso e infine, l’ultima giornata, il 22 Giugno in Piazza Santa Croce nel campo del Calcio Storico dove verrà decretato il vincitore. L’intero evento sarà aperto al pubblico e le attività per bambini interamente gratuite.