FIORINI, Viola, solo grazie. Spero che Vlahovic resti

L'ex capitano della Fiorentina Primavera Mattia Fiorini, da pochi giorni passato in prestito al Fiorenzuola, ha parlato della sua nuova avventura facendo anche un commento sulle situazioni di Vlahovic e Bianco. Ecco le sue parole: "Appena ho saputo dell'interesse del Fiorenzuola sono rimasto subito contento: domani iniziamo la nostra stagione contro l'Entella in Coppa Italia, non vedo l'ora di iniziare. Avevo richieste di società più blasonate in C ma ho fatto questa scelta perché mi sono sentito voluto. Qui c'è un mister che ha delle idee simili alle mie: voglio giocare più partite possibili per mettermi in mostra. Il bilancio a Firenze? Molto positivo, sono sempre stato il capitano delle varie formazioni, in Primavera ho vinto tre titoli e sono molto contento. Il rinnovo coi viola? Mi ha fatto molto piacere, è una bella testimonianza di fiducia. Bianco confermato in prima squadra? Sì, me lo aspettavo perché Alessandro sa lavorare e sacrificarsi: è stato bravo a cogliere l'opportunità che gli è stata data. Il futuro di Vlahovic? Non lo sento da un po'... lui è un ragazzo con una fame impressionante, la Fiorentina può dargli l'opportunità di affermarsi in palcoscenici importanti ma da tifoso spero che resti alla Fiorentina e che faccia tanti gol".