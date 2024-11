FIORENTINA-VERONA, Arbitra Zufferli. Mazzoleni al Var

FirenzeViola.it

L'Aia ha da poco comunicato gli arbitri per la prossima giornata di Serie A. Il dodicesimo turno, che partirà domani, giovedì 7 novembre, per finire domenica 10, vede in calendario Fiorentina-Hellas Verona, gara che verrà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Vecchi e Di Monte, il quarto uomo Doveri. Mazzoleni e Pezzuto saranno rispettivamente Var e Avar. Gara in programma domenica al Franchi, fischio d'inizio ore 15.