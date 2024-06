FIORENTINA-REGGIANA, Il precedente poco propiziatorio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Curioso precedente riportato stamani dalla Gazzetta di Reggio in merito all'amichevole in programma il prossimo 19 luglio che darà il via ufficiale alla nuova stagione con Palladino in panchina. "O Reggiana e Fiorentina hanno coraggio, se ne fregano della scaramanzia, dei ricorsi storici oppure hanno poca memoria", scrive il quotidiano che ricorda come ci sia un precedente in amichevole datato settembre 2020, quando i viola vinsero 5-1 con le doppiette di Ribery e Kouame e la rete di Chiesa per i viola.

Una partita che però non fu affatto propiziatoria per i due club, visto che gli emiliani conclusero la stagione in Serie B con la retrocessione, mentre la Fiorentina visse una stagione con 3 cambi in panchina: prima Iachini, poi Prandelli e poi di nuovo Iachini per una salvezza strappata alla penultima giornata.