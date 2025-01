FIORENTINA, Gli auguri social a Borja Valero e Osvaldo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Attraverso i propri profili social, la Fiorentina augura buon compleanno a Borja Valero e Daniel Osvaldo che oggi, 12 gennaio, compiono rispettivamente 40 e 39 anni anni. Lo spagnolo, arrivato a Firenze nel 2012, è rimasto sulle rive dell'Arno prima fino al 2017 e poi per la stagione 2020/21, raccogliendo 233 presenze impreziosite da 17 reti e da 45 assist. L'attaccante argentino, invece, è rimasto in viola nel biennio 2007-2009 e nonostante i numeri non particolarmente roboanti (38 presenze e 6 gol) viene spesso ricordato per il gol a Torino contro la Juventus e alla rovesciata contro il Torino che permise ai viola di andare in Champions League. Ecco il post di auguri del club viola: