FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale contro l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 12:30 al Viola Park la Fiorentina affronterà, nel big match di giornata, l'Inter in una gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Con una vittoria le ragazze di De La Fuente scavalcherebbero, quanto meno momentaneamente, la Juventus raggiungendo il primo posto in classifica. Le bianconere infatti sono distanti solo un punto dalle gigliate che sono reduci da tre successi consecutivi in campionato. Tre punti dietro alla Fiorentina in classifica c'è proprio l'Inter che arriva alla sfida del Viola Park ancora imbattuta e reduce dal pareggio 0-0 contro la Juventus. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (4-3-3): 1 Fiskerstrand; 44 Faerge, 11 Georgieva, 85 Filangeri, 14 Toniolo; 18 Snerle, 6 Breitner, 21 Severini; 9 Janogy, 87 Boquete, 4 Bonfantini. A disposizione: 2 Durante, 5 Tortelli, 7 Longo, 10 Catena, 16 Erzen, 20 Zaghini, 22 Lundin, 23 Pastrenge, 26 Cherubini, 32 Bettineschi. Allenatore: Sebastian De la Fuente.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 4 Pedersen, 8 Pavan, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fördős, 20 Detruyer, 25 Fadda, 40 Consolini, 99 Kullashi. Allenatore: Gianpiero Piovani.