FIORENTINA CAMP, Le date in Maremma e Trentino

Tornano i Fiorentina Camp per bambini e ragazzi, dopo l'assenza della scorsa estate dovuta al Covid. La Fiorentina, infatti, in collaborazione con Experience Summer Camp organizza un progetto di vacanza dedicato a bambine e bambini appassionati di calcio dai 6 ai 15 anni. Una settimana di allenamenti secondo il ruolo preferito e le diverse capacità con tante iniziative di intrattenimento. Si partirà a giugno in Toscana per poi spostarsi in Trentino. Dal 26 giugno al 3 luglio e dal dal 3 al 10 luglio sono infatti previsti due turni a Grosseto, mentre dal 12 al 18 luglio e dal 18 al 24 luglio sono previsti i due turni a Predazzo che comprendono ovviamente anche il pernotto mentre in Maremma la formula è quella del day-camp con pranzo compreso. Compatibilmente con le misure anti-Covid i ragazzi che parteciperanno in Trentino avranno anche l'occasione di incontrare la prima squadra in ritiro a Moena, come avvenuti nelle precedenti occasioni. Previsti sconti per chi raddoppia o per le famiglie che iscrivono più figli.