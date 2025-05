Fiorentina-Bologna, orario e dove seguirla in diretta

Domenica 18 maggio, alle 20:45, lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospiterà il derby dell’Appennino, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Per la Fiorentina si tratta di un’ultima occasione per rilanciarsi dopo la pesante sconfitta subita a Venezia, in una fase cruciale della stagione. I viola cercano punti fondamentali per chiudere al meglio la regular season e arrivare carichi ai playoff.

Di fronte ci sarà un Bologna motivato e galvanizzato dal recente successo in Coppa Italia. Gli uomini di mister Andrea Italiano, ex tecnico viola, puntano ancora a un’impresa importante: conquistare un posto in Champions League, obiettivo che terranno vivo fino all’ultimo minuto della stagione.

La partita sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky Sport 252 e sarà disponibile in streaming sulle rispettive piattaforme DAZN, SkyGo e Now.