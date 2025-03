Fiorentina-Atalanta, vendita libera dei biglietti per i residenti nella Provincia di Firenze

ACF Fiorentina ha aggiornato le regole per l’acquisto dei biglietti in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 30 marzo 2025 alle ore 15:00.

Da oggi, i residenti nella Provincia di Firenze potranno acquistare i tagliandi per tutti i settori di Maratona senza l’obbligo della fidelity card InViola Premium/Gold. I biglietti saranno disponibili presso il Fiorentina Point o contattandolo via mail all’indirizzo fiorentinapoint@acffiorentina.it.

Inoltre, per i settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima, l’acquisto sarà libero, senza necessità di fidelity card, sia online che nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Resta invece il divieto di acquisto per i settori locali in tutte le fasi di vendita per i residenti nella Regione Lombardia.