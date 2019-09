FIORENTINA-ATALANTA, Le statistiche del match

Questo il riassunto statistico della sfida che oggi vedrà impegnata la Fiorentina contro l'Atalanta.

"Quando c'è l'Atalanta in campo non ci si annoia. Questo ci hanno detto le prime tre giornate del campionato di Serie A. Abbiamo visto la bellezza di 13 gol complessivi nelle gare che hanno visto protagonisti gli orobici, siamo vicini quindi ai 5 gol di media. La Fiorentina ha cominciato questa stagione così come aveva finito la scorsa: senza vittorie e con già due battute d'arresto collezionate. I viola non vincono in Serie A dal 17 febbraio scorso. 217 giorni senza vittoria per i gigliati, un fardello che inizia certamente a pesare.

A Bergamo, tra Atalanta e Fiorentina il risultato che si è verificato maggiormente è il pareggio, mentre i padroni di casa sono in vantaggio in fatto di vittorie. Però c'è da dire che l'affermazione più importante dal punto di vista numerico l'hanno ottenuta i toscani che il 2 febbraio 1964 si sono imposti per 7-1. Grande protagonista dell'incontro Hamrin che realizzò una cinquina: è quella la vittoria record in trasferta nella storia della Fiorentina.

L'Atalanta sembra avere un bel punto di forza nella panchina. Non ci riferiamo solo ed esclusivamente a Gasperini, che pure è riuscito a mettere in piedi un qualcosa di miracoloso in questi anni, ma soprattutto ai giocatori subentrati; infatti 3 dei 7 gol siglati dai nerazzurri finora sono stati marcati da giocatori entrati a gara in corso. Ovviamente l'Atalanta è prima in questa particolare classifica.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

20 vittorie Atalanta

25 pareggi

15 vittorie Fiorentina

66 gol fatti Atalanta

63 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie A Atalanta vs Fiorentina 0-1

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2018/2019 Serie A Atalanta vs Fiorentina 3-1