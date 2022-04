FIORE-EMPOLI, Le curiosità verso il derby di domani

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Fiorentina e Empoli, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22 in programma domani, domenica 3 aprile, alle ore 12.30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

I PRECEDENTI, DUE SUCCESSI AZZURRI AL FRANCHI – Sfida numero 29 quella di domani al Franchi tra Fiorentina e Empoli, la numero 17 a Firenze con un bilancio nei 16 precedenti di 10 vittorie dei padroni di casa, 4 pareggi e 2 successi azzurri. Il primo confronto fu quello del 19 maggio 1986, ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che superò 3-0 (doppietta di Monelli e gol di Oriali) gli azzurri; la prima in campionato tra le due squadre risale alla stagione 1986-87, con gli azzurri di Gaetano Salvemini che pareggiarono 1-1 con Casaroli, su calcio di rigore, che rispose al vantaggio viola di Antognoni. Due, come detto, i successi azzurri: nel settembre del 1997, Tonetto e Martusciello firmarono il 2-1 azzurro (di Batistuta il vantaggio viola); nell’aprile del 2017, ancora 2-1 con il gol di El Kaddouri e il calcio di rigore di Pasqual (di Tello la rete viola). Nell’ultimo confronto giocato al Franchi (dicembre 2018), 3-1 Fiorentina con il gol di Krunic prima delle reti viola firmate da Mirallas, Simeone e Dabo.

FIORENTINA SQUADRA CHE PAREGGIA DI MENO NELLA A 2021/22 – Fiorentina squadra della serie A 2021/22 che pareggia di meno: solamente 5 volte in 30 partite, come Sampdoria e Spezia.

UNA FIORENTINA “NERVOSA” – Fiorentina squadra più “nervosa” della serie A 2021/22: ben 8 le espulsioni ricevute dai viola in 30 partite giocate.

300 IN A PER CALLEJON, 100 ITALIANE PER DRAGOWSKI – Gara 300 in serie A per Jose Maria Callejon, il cui esordio risale al 25 agosto 2013 Napoli-Bologna 3-0. Napoli e Fiorentina le maglie indossate. Gara 100 in Italia per Bartolomej Dragowski, che somma 95 gettoni in serie A e 4 in coppa Italia ed il cui esordio risale al 28 maggio 2017, Fiorentina-Pescara 2-2, in serie A. Fiorentina ed Empoli le casacche finora indossate.

I PRIMATI DELL’EMPOLI 2021/22 – L’Empoli conta 3 primati della serie A 2021/22: squadra con meno espulsi a favore (1, come Genoa, Atalanta e Juventus), regina delle autoreti subite (4 in 30 turni) e ai massimi per il turn-over con 141 sostituzioni effettuate sulle 150 a disposizione dopo 30 giornate (come l’Inter).

PINAMONTI: 100 IN A ED OGGI A CACCIA DI RECORD – Gara 100 in serie A per Andrea Pinamonti, il cui esordio risale al 12 febbraio 2017 Inter-Empoli 2-0. Inter, Frosinone, Genoa ed Empoli le maglie indossate. L’attaccante azzurro, capo-cannoniere stagionale con 9 centri (mai finora in carriera in doppia cifra), potrebbe diventare il nono giocatore del club ad andare in doppia cifra in un campionato di serie A dopo Esposito (14 nel 1997/98), Di Napoli (11 nel 1998/99), Di Natale (13 nel 2002/03), Rocchi (11 nel 2003/04), Tavano (19 nel 2005/06), Saudati (14 nel 2006/07), Maccarone (10 nel 2014/15 e 13 nel 2015/16), Caputo (19 nel 2018/19).

EMPOLI SENZA SUCCESSI DA 13 TURNI, A SECCO FUORI CASA DA 424’ – L’Empoli non vince da 13 turni di campionato, peggior serie degli azzurri in stagione: 7 pareggi e 6 sconfitte, con ultima affermazione a Napoli, 1-0 lo scorso 12 dicembre. Azzurri senza reti esterne in gare ufficiali da 424’: ultima rete, o meglio autorete, di Radu al 76’ di Inter-Empoli 3-2 dopo overtime, in coppa Italia del 19 gennaio scorso; da allora si sommano i residui 44’ di Milano e le trasferte di campionato a casa di Bologna (0-0), Sampdoria (0-2), Genoa (0-0) e Milan (0-1).

EMPOLI, IN CORSO STRISCIA-GOL RECORD AL “FRANCHI”: 5 PARTITE DI FILA – L’Empoli segna al “Franchi” nelle sfide ufficiali contro la Fiorentina da 5 gare consecutive: 7 gol totali, striscia record nella storia empolese a Firenze.

QUANTI EX NELLA SFIDA DI DOMANI – Benassi, Cutrone e Zurkowski da una parte, Dragowski, Saponara, Terracciano e Terzic dall’altra (con Bandinelli e mister Andreazzoli in viola nel settore giovanile); questi gli ex domani in campo nella sfida tra Empoli e Fiorentina. Partendo dagli ex viola, Marco Benassi ha giocato tre stagioni e mezzo a Firenze, con 103 presenze e 17 reti; 30 partite di campionato con la Fiorentina tra il 2019 e il 2021, condite da quattro reti, per Patrick Cutrone; Szymon Zurkowski, ancora ad oggi sotto contratto con la società viola, ha esordito proprio con la maglia della Fiorentina in Serie A, collezionando due presenze nella stagione 2019/2020 prima di passare in prestito all’Empoli. Venendo agli ex azzurri, Bartlomiej Dragowski ha collezionato 14 presenze nella stagione 2018/19 (di cui 10 con Aurelio Andreazzoli in panchina), Pietro Terracciano ha vestito la maglia dell’Empoli dall’estate del 2017 al gennaio del 2019, collezionando 12 presenze totali tra A e B; Aleksa Terzic ha invece giocato 21 gare con gli azzurri nel campionato cadetto scorso. Chiusura con Riccardo Saponara, cresciuto e sbocciato proprio ad Empoli: in azzurro l’esordio da professionista nel 2010, poi 162 gare e 28 reti sommando le due esperienze (intramezzate da una stagione al Milan) prima di passare proprio alla Fiorentina nel gennaio del 2017.

BILANCIO IN PARITÀ TRA ITALIANO E L’EMPOLI; SQUADRE DEL COACH VIOLA SEMPRE IN RETE – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è alla quarta sfida; bilancio in parità con 1 successo per parte ed 1 pareggio, ma formazioni del coach viola sempre in rete, 1 a partita.

EN-PLEIN ANDREAZZOLI CON LA FIORENTINA: 4 VITTORIE SU 4 – Quinta volta contro la Fiorentina in gare ufficiali per Aurelio Andreazzoli, da allenatore: il mister azzurro ha sempre vinto 1-0, al “Franchi” con la Roma nel campionato 2012/13, al “Castellani” con l’Empoli nella A 2018/19, 2019/20 e quest’anno.