FIORE-EMPOLI, I numeri e le curiosità del derby

In avvicinamento al match di domenica tra Fiorentina ed Empoli, il sito ufficiale viola ha reso note alcune statistiche e curiosità in avvicinamento al match tra le formazioni di Italiano e Andreazzoli. Eccole riassunte:

● Sono cinque i successi per la Fiorentina nelle ultime otto gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A, anche se solo uno nelle quattro più recenti (2N, 1P), 3-1 il 16 dicembre 2018, con le reti di Kevin Mirallas, Giovanni Simeone e Bryan Dabo.

● Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in Serie A nel XXI secolo, l’Empoli è quella contro cui la Fiorentina ha segnato in media più gol a partita (1.8 marcature realizzate in media a incontro).

● La Fiorentina ha vinto ben otto delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (2N, 1P): nel periodo (cioè dallo scorso 24 ottobre) nessuna formazione infatti ha ottenuto più punti in incontri domestici nella competizione (26, come l’Inter).

● L'Empoli non ha trovato il successo in 13 gare consecutive in una stagione di Serie A (7N, 6P) per la prima volta da marzo 1999 (15) - quella degli azzurri inoltre è la formazione che attende da più turni la vittoria nella competizione (appunto 13 partite).

● L’Empoli non ha segnato neanche una rete in trasferta in campionato dopo quella realizzata da Szymon Zurkowski il 16v gennaio contro il Venezia: i toscani sono perciò a secco di gol da quattro gare esterne di fila in Serie A e solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria hanno fatto peggio (cinque, tra agosto e ottobre 2016).

● Con i due gol nelle ultime due presenze, Lucas Torreira ha già eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di uno dei maggiori cinque campionati europei (quattro reti in 36 presenze con la Sampdoria 2017/18).