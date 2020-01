FIO-ATA, Disposizioni per il traffico a Campo di Marte

Mercoledì a partire dalle 15 lo stadio ospiterà l'incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta. Scatteranno i consueti provvedimenti di circolazione nella zona dell’Artemio Franchi previsti in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico e/o per il numero dei tifosi ospiti in arrivo. In sostanza i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio. Previsto anche il parcheggio per la tifoseria ospite in via Visconti Venosta. Visti i provvedimenti la Direzione Sviluppo Economico ha disposto la chiusura per l’intera giornata del mercato rionale “Fanti” e il posizionamento degli ambulanti del raggruppamento Mandela non prima delle 18.30 (e comunque non appena saranno cessate le esigenze legate al deflusso della tifoseria ospite). Inoltre, vista la concomitanza con il concerto di “Gazelle” in programma alle 21 presso il Mandela Forum, in piazza Berlinguer potrà essere istituito un corridoio pedonale lungo la recinzione della piscina Costoli per consentire l'ingresso del pubblico. Per le deviazioni delle linee Ataf www.ataf.net.