FIGC, Firmato protocollo d'intesa tra Figc e Fondaz.Airc

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Si rinnova l'impegno della Figc a supporto della ricerca contro il cancro. Il presidente federale Gabriele Gravina e il presidente della Fondazione Airc Andrea Sironi hanno firmato questa mattina un protocollo d'intesa con cui la federazione continuerà a garantire il suo sostegno a 'Un Gol per la Ricerca', la storica campagna della Fondazione Airc che nei 'Giorni della Ricerca' vede coinvolto tutto il mondo del calcio. Dal 2015 al 2022 sono stati raccolti 1 milione e 200 mila euro, che corrispondono a 48 borse di studio annuali per i giovani ricercatori in Italia. In occasione del match valido per le qualificazioni a Euro 2024 tra Italia e Nord Macedonia, in programma venerdì 17 novembre allo Stadio 'Olimpico' di Roma, il Ct Luciano Spalletti, il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e gli Azzurri ricopriranno il ruolo di Ambasciatori Airc, invitando tutti i tifosi a donare con uno o più sms al numero 45521 o sul sito della Fondazione Airc. La Figc sosterrà inoltre la campagna fondi a favore della ricerca mettendo all'asta su CharityStars due Experience per due persone nel Centro Tecnico Federale di Coverciano, con la possibilità di trascorrere un'intera giornata in compagnia degli Azzurri e due pacchetti Corporate Hospitality per vivere un'esperienza VIP in occasione della gara con la Nord Macedonia.

"La tutela della salute e il benessere della persona, così anche la ricerca contro il cancro, rientrano nelle attività del quinto pilastro della Strategia di Sostenibilità della FIGC - dichiara il presidente federale Gabriele Gravina - perché crediamo fortemente nel ruolo di acceleratore di buone pratiche del calcio, e degli Azzurri in particolare. Rinnoviamo il nostro impegno con AIRC per sostenere la prevenzione e i giovani ricercatori, mettendo in campo diverse progettualità che vedranno coinvolti il Ct Spalletti, il capo delegazione azzurro Buffon, le calciatrici e i calciatori delle Nazionali italiane. 'Un Gol per la Ricerca' è una straordinaria iniziativa, che mira al coinvolgimento e alla sensibilizzazione della grande comunità di tifosi e appassionati di calcio. Tutti insieme vogliamo testimoniare un bellissimo messaggio di fiducia verso il futuro". (ANSA).