FIGC, Corso resp. giovanili, visita al Viola Park

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il corso per aspiranti responsabili del settore giovanile si sposta al Viola Park: come riferisce la Figc, gli allievi del corso oggi gli allievi hanno potuto il nuovo centro sportivo della Fiorentina, seguendo anche delle lezioni all’interno della struttura a cura del responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, e del responsabile tecnico U15-9 del club gigliato, Mirko Mazzantini. Nel pomeriggio i corsisti hanno potuto assistere inoltre al primo tempo della sfida del Torneo di Viareggio tra le formazioni under 18 della Fiorentina e del Mavlon.

Riferisce la Figc: "Tra i corsisti ammessi a seguire le lezioni, anche l’ex tecnico – tra le altre – di Reggina e Sampdoria, Gianluca Atzori; l’attuale direttore del settore giovanile dell’Inter, Massimo Tarantino; l’attuale responsabile tecnico del settore giovanile dell’Atalanta, Alex Pinardi; Massimiliano Maddaloni, secondo di Marcello Lippi durante le esperienze in Cina.

L'elenco completo: Giuseppe Agostini, Giuliano Antonicelli, Gianluca Atzori, Lorenzo Bedin, Raffaele Belli, Riccardo Bellotti, Fabio Bonavolta, Valentina Buttini, Raffaele Cesario, Valerio Chiatti, Antonio Corbellini, Nicola Costanzo, Luigi Curradi, Tommaso Dalledonne, Massimiliano De Celis, Oscar Erriu, Mauro Fattori, Sebastiano Antonio Massimo Fortugno, Marco Garilli, Francesco Imperato, Antonio Larocca, Pietro Lodi, Luigi Lunghi, Massimiliano Maddaloni, Corrado Maida, Enrico Mendo, Andrea Millefanti, Alexandre Nizelik, Antonino Nosdeo, Luca Pagliarulo, Pietro Pillosu, Alex Pinardi, Stefano Ricci, Daniele Riganti, Daniele Rizzo, Gianni Rovereti, Cosimo Savoia, Matteo Silvestri, Massimo Tarantino, Gabriele Tosi, Nicola Vilella e Fabio Visone".