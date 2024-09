FIFA, Mondiale per club: domani rese note le città sede

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Saranno resi noti domani, nell'ambito del 'Global Citizen Festival' in programma al Central Park di New York, i nomi delle città statunitensiche ospiteranno le partite della prima edizione del Mondiale per club a 32 squadre. Lo fa sapere la Fifa, che ricorda anche come l'evento sia in calendario dal 15 giugno al 13 luglio del prossimo anno, e sottolinea che questo torneo sarà "il più grande evento calcistico globale per club mai organizzato negli Stati Uniti e nel mondo".

"Il Central Park di New York, che ospita l'evento musicale annuale, riunisce cittadini 'globali', artisti, attivisti, leader mondiali, filantropi, leader aziendali e fan - continua il comunicato dell'ente calcistico internazionale -, con un'unica missione collettiva: porre fine alla povertà estrema, un obiettivo che la Fifa condivide anche con questo evento". (ANSA).