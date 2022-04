FIFA+, Arriva gratis sul web il calcio da tutto il mondo

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Fifa lancia FIFA+, una piattaforma digitale creata "per avvicinare ancora di più i tifosi di tutto il mondo allo sport che amano, gratuitamente - fa sapere la Federazione internazionale -. La piattaforma, disponibile da oggi, presenterà accesso a partite live da ogni parte del mondo, giochi interattivi, notizie, informazioni sui tornei, contenuti video rivoluzionari per offrire una narrazione di portata globale del calcio maschile e femminile e tanto altro". La Fifa sottolinea di essere la prima federazione sportiva della storia a offrire ai suoi fan un'esperienza contenutistica in streaming di tale portata. "FIFA+ è il passo successivo per realizzare la nostra visione di rendere il calcio realmente globale e inclusivo, ed è alla base della missione principale di Fifa di espandere e sviluppare il calcio a livello globale - affermato il presidente della Fifa, Gianni Infantino -. Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi". Al lancio, FIFA+ sarà disponibile sui dispositivi mobili e web e in breve tempo su una gamma di dispositivi connessi. Sarà disponibile in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo), a cui se ne aggiungeranno altre sei a giugno 2022. Entro la fine del 2022, FIFA+ trasmetterà in streaming l'equivalente di 40.000 partite live all'anno di cento Federazioni, incluse 11.000 partite di calcio femminile. In vista dei Mondiali in Qatar, sulla piattaforma sarà disponibile per la prima volta nella storia un archivio con tutte le partite mai filmate di tutti i Mondiali maschili e femminili. (ANSA).