FFP, Le sanzioni della Uefa per quattro club italiani

Sono arrivate le sanzioni UEFA nei confronti dei club sotto monitoraggio per violazioni al Fair Play Finanziario. La Prima Camera del CFCB, si legge sul comunicato ufficiale, ha concluso accordi transattivi con otto club che hanno concordato un totale di 172 milioni di euro in contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate nei prossimi anni.

"La Prima Sezione del Club Financial Control Body (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioni UEFA per club 2021/22. La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non ha rispettato il requisito del pareggio.

L'analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo e ai club sono stati concessi adeguamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del disavanzo combinato del 2020 e del 2021. Ulteriori informazioni sulle misure di emergenza possono essere trovate qui.

Questi otto club hanno accettato un contributo finanziario di 172 milioni di euro. Tali importi saranno trattenuti da eventuali entrate che questi club guadagnano dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club o pagati direttamente. Di tale importo, 26 milioni di euro (15%) saranno interamente pagati mentre il saldo residuo di 146 milioni di euro (85%) è condizionato al rispetto da parte di questi club degli obiettivi indicati nel rispettivo accordo transattivo".

Le sanzioni ai singoli club.

Club - Importo totale - Importo incondizionato

AS Monaco (FRA) 2 milioni di euro 0,3 milioni di euro

Olympique Marsiglia 2 milioni di euro 0,3 milioni di euro

Beşiktaş JK (TUR) 4 milioni di euro 0,6 milioni di euro

Milan (ITA) 15 milioni di euro 2,0 milioni di euro

Juventus (ITA) 23 milioni di euro 3,5 milioni di euro

FC Internazionale Milano (ITA) 26 milioni di euro 4,0 milioni di euro

AS Roma (ITA) 35 milioni di euro 5,0 milioni di euro

Paris Saint-Germain (FRA) 65 milioni di euro 10,0 milioni di euro

Il quadro dell'accordo transattivo, prosegue il comunicato, è identico per tutti i club. Gli accordi transattivi coprono un periodo di 3 o 4 anni. Il loro scopo è accompagnare i club nel periodo di transizione tra i "vecchi" Regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario - Edizione 2018 e i nuovi Regolamenti sulle licenze per club e sulla sostenibilità finanziaria - Edizione 2022 (CL&FS) che saranno implementati in un approccio graduale come dall'esercizio finanziario 2023. L'obiettivo dei club è quindi quello di soddisfare pienamente i requisiti di stabilità (i.e. la regola dei guadagni calcistici), come definiti nel Regolamento UEFA Club Licensing and Financial Sustainability – Edizione 2022 al termine dell'accordo transattivo.

In base all'accordo transattivo di 3 anni, i club si impegnano a rispettare la regola del guadagno calcistico durante la stagione 2025/26. Si impegnano a raggiungere obiettivi annuali intermedi e all'applicazione di misure finanziarie e sportive condizionate qualora tali obiettivi non fossero raggiunti.

L'accordo transattivo di 4 anni si differenzia in quanto prevede una stagione aggiuntiva per conformarsi alla regola degli utili calcistici, ma include restrizioni sportive incondizionate sulla registrazione di nuovi giocatori applicabili a partire dalla stagione 2022/23. AS Roma e FC Internazionale Milano hanno optato per un accordo transattivo di 4 anni mentre tutti gli altri club hanno optato per un periodo di 3 anni. Ulteriori dettagli sugli accordi transattivi sono disponibili qui e qui.

[...]

Infine, la CFCB First Chamber ha anche osservato che altri 19 club che hanno preso parte alle competizioni UEFA per club 2021/22, ovvero Borussia Dortmund (GER), Chelsea FC (ENG), FC Barcelona (ESP), FC Basel 1893 (SUI), 1.FC Union Berlin (GER), Fenerbahçe SK (TUR), Feyenoord (NED), Leicester City FC (ENG), Manchester City FC (ENG), Olympique Lyonnais (FRA), Rangers (SCO), Real Betis Balompié (ESP ), Royal Antwerp FC (BEL), Sevilla FC (ESP), SS Lazio (ITA), SSC Napoli (ITA), Trabzonspor AŞ (TUR), VFL Wolfsburg (GER) e West Ham United FC (ENG), hanno potuto soddisfare tecnicamente il requisito di pareggio grazie all'applicazione delle misure di emergenza COVID-19 e/o perché hanno beneficiato di risultati di pareggio positivi storici (T-3 e T-4).