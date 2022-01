FERRARA, Imbarazzante la televendita DV9. Italiano...

Il giornalista e opinionista Benedetto Ferrara ha così parlato dell'addio di Vlahovic con destinazione Juventus: "Non è vero che Italiano sapeva l'avrebbero ceduto adesso, se l'aspettava ma a giugno. Ora il vero nodo è cosa pensa lui: se porta la Fiorentina in Europa comunque allora è un genio, altrimenti non sarà colpa sua. La cosa imbarazzante è stata la televendita della Fiorentina in tv, mancava solo una mountain bike cambio Shimano... Io rispetto i tifosi del calcio moderno, più sensibili sulle società come aziende, ma non è la mia concezione del tifo".