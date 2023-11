FERGUSON, Europa? No, adesso pensiamo alla Fiorentina

FirenzeViola.it

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Bologna-Lazio. Queste le sue parole in vista del match contro la Fiorentina, in programma per il 12 novembre:

Se guarda la classifica stasera, a cosa pensa? All'Europa?

"Adesso pensiamo alla Fiorentina. Penseremo alla prossima gara. Non guardiamo troppo lungo perché non fa bene alla testa".