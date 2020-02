FELTRI, Su Pasqua: "Ora mancano solo i cioccolatini"

Tra le tante reazioni social a seguito della partita di oggi a pranzo tra Juventus e Fiorentina, c'è anche quella di Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, noto per essere un simpatizzante viola, non solo ha espresso dubbi (ed è eufemismo chiamarli così) sul secondo rigore, ma anche sul primo. "Il calcio di rigore per me non c'era ma il tiro di Ronaldo è un gioiello". Ben diversa, e densa d'ironia, la reazione al bis: "Altro rigore alla Juventus, altro gioiello di Ronaldo. Ma ora l’arbitro dovrebbe distribuire cioccolatini ai bianconeri per ingraziarseli del tutto".

