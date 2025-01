FEDERCALCIO, Caos Spagna: Louzan potrebbe lasciare

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Ancora guai per la Federcalcio Spagnola ancora alla ricerca di stabilità. L'attuale presidente Rafael Louzàn, nominato lo scorso 16 dicembre, potrebbe essere costretto già a lasciare l'incarico a causa di una condanna giudiziaria. L'attuale presidente è coinvolto in uno scandalo relativo alla ristrutturazione di uno stadio a Morana, nel nord del paese, nel 2011. E' stato condannato in primo grado a tre anni. Il governo spagnolo ha sottolineato che, "in caso di ratifica della condanna da parte del Tribunale Supremo (il massimo grado di giudizio in Spagna, ndr) il prossimo 5 febbraio", applicherà la nuova Legge dello Sport per indire nuove elezioni federali.

La Federcalcio spagnola è reduce dalla burrascosa vicenda di Louis Rubiales che nel 2023 si dimise per il bacio rubato ad una calciatrice spannola durante la premiazione dei Mondiali femminili. Successivamente è stato anche accusato di corruzione. La scelta del suo successore è stata difficile: Pedro Roca, ex braccio destro di Rubiales ha prima guidato la federazione ad interim per poi ricoprire la carica di presidente da aprile 2024 a luglio 2024. Ha lasciato a seguito di uno scandalo per accuse di corruzione. (ANSA).