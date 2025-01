FEDELE, Mossa intelligente mettere Spinazzola su Dodo

FirenzeViola.it

Su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli in merito alla gara tra Fiorentina e Napoli finita 0-3: “Il Napoli deve smettere di pensare solo all’Europa, deve e può puntare allo scudetto. Per me il Napoli è già in Champions. La mossa bellissima in Fiorentina-Napoli è stata mettere Spinazzola su Dodo, laddove Palladino ha messo Parisi su Neres…Il brasiliano, lo ripeto, è un giocatore di calcetto, uno sport che si fa in 30-40 metri di lunghezza e 15-25 di larghezza. Ma non è un modo per sminuirlo, anzi…".