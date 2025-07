Favasuli vicino al terzo prestito in B. Il classe 2004 può andare al Catanzaro

Non è ancora tempo per i classe 2003- 2004 in casa Fiorentina. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi con le cessioni in prestito di Filippo Distefano (Carrarese) e Lorenzo Amatucci (Las Palmas). Lo vedremo, probabilmente, anche con Costantino Favasuli: pure per il classe 2004 si prospetta un altro prestito, il terzo in Serie B dopo quelli a Ternana e Bari. Sull'esterno cresciuto nelle giovanili della Fiorentina c'è infatti il Catanzaro: lo riporta SkySport, che spiega come il club giallorosso sia interessato a Favasuli per la prossima stagione.

L'operazione potrebbe concludersi nelle prossime ore sulla base, ancora, di un prestito. Destino comune per i tanti ex Primavera viola, in particolare quelli della 'nidiata' di Alberto Aquilani. Vari 2003-2004 appunto, come anche Lorenzo Lucchesi, finiti a girare da ormai due o tre stagioni in prestito tra B e C.