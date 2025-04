Fattori: "Kean? Se resti In Europa lui può rimanere per tenersi il posto per i Mondiali"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori è intervenuto a Tmw Radio durante Maracanà per parlare del tema più caldo, il colloquio Kean-Commisso: "Se rimani nelle coppe ok, magari potrebbe rimanere per tenersi anche il posto per i Mondiali. Si può arrivare a un accordo per un accordo di un anno, a Firenze giocherebbe titolare, lascerebbero la clausola e gli aumenterebbero lo stipendio comunque. E poi dopo il Mondiale può decidere di andare altrove. Andare in altri campionati ora non sai mai come può andare".

La Fiorentina può arrivare in EL?

"La Fiorentina per arrivare in EL doveva fare 16-17 punti su 21 prima di Parma. Poi la Lazio, che ha vinto a Bergamo e il Bologna con l'Inter hanno fatto saltare il banco".