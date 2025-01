FAGIOLI, Nuova pretendente dalla Francia: lo vuole l'OM

Nuova pretendente per Nicolò Fagioli, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane. Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul centrocampista della Juventus ha messo gli occhi l'Olympique di Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Il club francese vorrebbe il giocatore italiano una volta trovata una soluzione in uscita per Kone, anche se preferirebbe un prestito normale mentre la Juventus vorrebbe l'obbligo di riscatto in caso di addio del calciatore che con Thiago Motta ha trovato poco spazio in questa stagione.