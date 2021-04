FACCHINETTI, Legato a Firenze. Muriel top. Viola...

Il noto cantautore Roby Facchinetti, storico componente dei Pooh e tifoso dell'Atalanta, ha parlato a pochi giorni del match del Franchi tra la Fiorentina e i nerazzurri. Ecco le sue parole: "Io ho abitato per dieci anni in provincia di Firenze, nei pressi di Pontassieve. Lì sono nati tre album importantissimi dei Pooh. Il mio amico e collega Riccardo Fogli è fiorentino, poi... per cui anche se sono atalantino sono legato con la città di Firenze. Muriel? Sta riuscendo ad esprimersi al meglio a Bergamo: evidentemente nella città e nel gruppo si è creato un bel clima e lui ha trovato terreno fertile. Grande merito è anche di Gasperini però... e pensare che ad inizio ciclo, dopo poche giornate, stava per perdere la panchina. Negli ultimi tre anni l'Atalanta sta vivendo un sogno, al pari di quando ci fu l'era di Glenn Stromberg. La Fiorentina? E' un peccato vederla così in basso... storicamente la Viola è sempre stata una squadra da primi dieci posti: si deve risollevare adesso, per la storia che ha. E' tutta una questione di cicli, a volte".