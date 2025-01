FACCENDA, Gudmundsson si è spento. Pradè ha ragione

FirenzeViola.it

L'ex difensore della Fiorentina Mario Faccenda ha parlato di Albert Gudmundsson su Radio Sportiva. Questo le sue parole: “L'islandese era arrivato a Firenze con dei piccoli problemi fisici, e sicuramente questo lo ha pagato durante questi mesi. Con la Lazio quando è entrato in campo all'inizio della ripresa ha fatto la differenza. Ero contento per il fatto che finalmente i vola fossero riusciti a trovare un giocatore capace di fare la differenza e di portare la Fiorentina in alto. Poi nelle gare successive non ha fatto bene, e piano piano si è spento. Credo che le cause siano da ricercare in uno stato fisico non al 100% e nella mancanza di continuità. Mi auguro che recuperi mentalmente e fisicamente il prima possibile, la Fiorentina ha bisogno che torni a rendere come in passato".

Sul calo della Fiorentina: “Credo che la causa di tutto sia mentale non fisica. Ha detto bene il direttore sportivo viola: chi vuole rimanere deve avere la testa sempre sul campo. E per come la vedo io anche chi non gioca dovrebbe dare il 100%: se non giochi bene come fai ad attrarre su di te le attenzioni di un altro club?”.