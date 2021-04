F. PEREZ, Superlega? Mai vista tanta aggressività

Arrivano le prime dichiarazioni sulla Superlega di Florentino Pérez, ospite del programma "El Larguero", in onda su Cadena SER: "La scorsa notte abbiamo finito circa all'una. Lavoravamo da molti anni a questo progetto, che forse non siamo stati in grado di spiegare".

Ci spiega cos'è successo ieri?

"Sono un po' triste, perché abbiamo lavorato per tre anni a questo progetto. Ci siamo chiesti cosa potessimo fare per lottare contro la situazione economica attuale. La Liga è intoccabile, l'unico modo per ricavare denaro erano le gare infrasettimanali. Il formato della Champions è obsoleto, genera interesse soltanto dai quarti in poi. I dodici club che si sono incontrati ieri hanno perso molti milioni nelle ultime stagioni. Avevamo quindi deciso di dare vita ad un format che prevedesse partite tra queste squadre, che iniziasse in avvio di stagione, e non da febbraio, e che terminasse alla fine. Tutte queste squadre hanno circa due miliardi di fan nel mondo, sui quattro totali".

La speranza era che se ne aggiungessero tre?

"Con altri cinque che si sarebbero aggiunti per meriti".

E perché è fallito tutto?

"Non ho mai visto così tanta aggressività, da parte del presidente della UEFA e da parte di alcuni presidenti della Liga. Ci ha sorpreso, è un'aggressività mai vista in vent'anni di carriera nel calcio. Minacce, insulti, come se volessimo uccidere il calcio. Volevamo salvare il calcio: dobbiamo salvarlo, perché la gente pensa che non succeda niente, ma in realtà sta succedendo molto. I club britannici, che iniziavano a mostrare non molto interesse, hanno iniziato a contagiare gli altri. C'è gente che gode di privilegi che non vuole perdere".

Perché i club inglesi sono stati i primi a lasciare la Superlega?

"Credo che la UEFA abbia fatto uno spettacolo, che ha sorpreso anche me. Il presidente della UEFA deve essere una persona corretta, si è comportato come se avessimo lanciato una bomba atomica. Non avevamo ancora presentato bene il progetto, perché non vogliono darci l'opportunità di farlo? Perché qualcuno non vuole che lo facciamo. La cosa più importante è che le partite generino interesse nei giovani, che non seguono più il calcio, hanno altri interessi. Il calcio si mantiene grazie ai grandi club, il fenomeno Cristiano-Messi è stato spettacolare non solo per il Real Madrid, ma per tutto il calcio. Ci devono mettere a disposizione di un format che generi soldi. Ci sono partite che non vede nessuno: mi dispiace dirlo, ma è così".

Gli aspetti legali?

"I contratti che abbiamo firmato erano vincolanti. La Superlega non intraprenderà azioni legali contro chi è uscito, ma si trattava di contratti vincolanti tra gente seria, imprenditori che conoscono questo mondo".