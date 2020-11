F. GALLI, Il Milan è favorito ma la Viola ha qualità

Filippo Galli, dirigente sportivo ed ex calciatore del Milan, ha parlato così della gara di domani tra i rossoneri e la Fiorentina: “Ibrahimovic è un’assenza pesante, ma il Milan resta la favorita contro i viola. La Fiorentina è cambiata molto e Prandelli ha offerto nuove idee di gioco per provare a dare una svolta. Ha comunque un organico di qualità. Credo che il Milan possa mirare a grandi obiettivi. Pioli ha portato identità e ha lavorato bene sui giocatori e sulla disposizione in campo”