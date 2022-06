F. FARIAS, Roma può spendere 12mln: c'è anche ACF

La Roma segue da tempo Facundo Farias, attaccante appena 20enne del Colon che in Argentina considerano uno dei migliori talenti in circolazione. La Gazzetta dello Sport scrive che i giallorossi, per superare la concorrenza, sarebbero pronti a venire incontro alle richieste del club argentino, ovvero circa 11-12 milioni di euro. Su di lui ci sono anche altri club italiani come l'Atalanta, la Fiorentina e l'Udinese, ma pare che anche la Juventus abbia mostrato un certo interesse.