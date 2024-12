F. CASINI, Rinnovato l'appello per coprire cantiere Fiesole

A oltre due mesi dalla richiesta di copertura del cantiere della Curva Fiesole allo stadio Franchi, l’Amministrazione Comunale non ha ancora risposto a Francesco Casini (Italia Viva) che aveva proposto di migliorare il decoro e la visibilità per i tifosi, suggerendo coperture sponsorizzate. Il cantiere rimane scoperto, creando disagi per gli spettatori e danneggiando l’immagine dello stadio. Casini come si legge in una nota del comune di Firenze, rinnova l’appello a intervenire con urgenza, evidenziando anche l’impatto negativo sulla città, soprattutto considerando il livello internazionale della Fiorentina