EYSSERIC, Pronti per fare gran lavoro di squadra

Valentin Eysseric, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Milan: "Siamo pronti, non so se possiamo essere al livello del Milan, ma siamo pronti per fare un grande lavoro di squadra. Abbiamo vinto l'ultima, oggi è diverso perché il Milan è una grande squadra. Faremo di tutto per vincere, non possiamo sbagliare".