EX VIOLA, Vlahovic al Bayern? Non piace alla dirigenza

Sky Deutschland fa il punto sull'interessamento del Bayern Monaco per Dusan Vlahovic, centravanti serbo che questa estate può lasciare la Juventus con un'offerta da 80 milioni di euro. Il bomber classe 2000 piace e non poco al manager dei bavaresi Thomas Tuchel che è alla ricerca di un 9 con le sue caratteristiche.

Non sembra però pensarla allo stesso modo la dirigenza: per i vertici del Bayern oggi Vlahovic non dà le giuste garanzie per un ruolo così delicato e, soprattutto, è ritenuto investimento troppo costoso.