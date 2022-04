EX VIOLA, Sousa attacca la stampa brasiliana: il motivo

Il Flamengo di Paulo Sousa ha vinto 3-1 nella sfida della fase a gironi di Copa Libertadores contro il Talleres. Nel post-partita, l'ex tecnico della Fiorentina ha attaccato alcuni giornalisti che starebbero spingendo per il ritorno di Jorge Jesus: "È normale che i tifosi provino simpatia per giocatori o allenatori che non ci sono più. Non è normale però che la stampa abbia una linea che favorisca quel giocatore o quell'allenatore. A me non sembra rispettoso. Ma fa parte del gioco".